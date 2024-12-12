Стало известно о возможной депортации родителей напавшего на учеников российской школы

Родителям напавшего на учеников кубанской школы грозит депортация в Армению

Родителям восьмиклассника, напавшего с ножом на учеников школы №94 в Краснодаре из-за громкой музыки, грозит депортация в Армению за миграционное нарушение. Об этом стало известно РИА Новости.

В отношении родителей подростка рассматривается часть 1 статьи 18.8 («Нарушение правил въезда и режима пребывания в Российской Федерации») КоАП РФ.

Ранее суд избрал меру пресечения школьнику в виде запрета определенных действий. Он подозревается в преступлении по статье 213 («Хулиганство») УК РФ.

Известно, что конфликт между школьниками произошел на перемене. Подростку не понравилось, что одноклассник громко слушал музыку через колонку, он достал нож и начал наносить им удары. Сообщалось о трех пострадавших.