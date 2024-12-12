Стало известно об ударах дронами по объектам ВСУ в Херсоне

Российские военные атаковали дронами объекты ВСУ в Херсоне

Российские военные атаковали дронами объекты Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Херсоне, который находится под контролем Киева. Об этом сообщает Telegram-канал «Иди и смотри».

По информации канала, по городу была нанесена серия ударов. «Атакованы объекты ВСУ сразу в нескольких районах», — рассказал источник канала. Кроме того, российские военные ударили по окрестностям Херсона.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо оценил ситуацию в городе. По его словам, на улицах Херсона нет людей. Он отметил, что украинская пропаганда не отражает реальную картину происходящего в городе.

11 декабря сообщалось о взрывах в Херсоне. Однако подробности произошедшего не приводились.