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08:36, 12 декабря 2024Бывший СССР

В ЛНР рассказали о переброске резервов ВСУ на купянское направление

Экс-подполковник НМ ЛНР Марочко: ВСУ перебрасывают резервы к реке Оскол
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Oleg Petrasiuk / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебрасывают резервы к реке Оскол в Харьковской области. О попытке украинских военных усилить позиции на купянском направлении рассказал РИА Новости подполковник Народной милиции (НМ) Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко.

«На западном берегу реки Оскол на удалении порядка семи километров от ЛБС (линии боевого соприкосновения, — прим. «Ленты.ру») в районе населенного пункта Дорошовка выявлена колонна противника на марше», — заявил экс-военный.

Он добавил, что в составе колонны замечено шесть буксировочных машин с артиллерийскими орудиями, а также несколько бронетранспортеров.

Ранее на Украине заявили об угрозе взятия Купянска российскими военными. По словам экс-командира роты батальона «Айдар» (признан в России террористической организацией и запрещен) Евгения Дикого, российские военные на многих участках успешно форсируют реку Оскол.

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