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14:16, 12 декабря 2024Бывший СССР

В России назвали возможные цели «Орешника»

Депутат Колесник допустил удары «Орешником» по центрам принятия решений
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Возможными новыми целями российской баллистической ракеты средней дальности «Орешник» могут стать военные объекты на территории Украины, а также объекты, угрожающие России на территории других стран, заявил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Андрей Колесник.

«Новые цели могут быть любые, это довольно закрытая вещь. Могут огрести военные предприятия, могут быть нанесены удары по другим объектам, представляющим угрозу нашей безопасности», — сказал Колесник.

Он также не исключил нанесение ударов по территориям других государств в случае проявления агрессии в адрес России и угрозы ее безопасности в соответствии с военной доктриной страны.

«Вся Европа теперь "расположилась" под "Орешником". Некоторые государства думают, что, раз они в составе НАТО, им ничего не грозит. Но США не будут вступаться за всех, и странам, поставляющим вооружения на Украину, стоит об этом задуматься», — рекомендовал политик.

Он также подчеркнул, что возможные удары будут наноситься исключительно по военным целям, не затрагивая мирное население.

«Только военные объекты и военные цели, мы внимательно за этим следим. Центры принятия решений — это тоже военные объекты», — добавил Колесник.

Ранее депутат Госдумы Дмитрий Новиков заявил, что баллистическая ракета средней дальности «Орешник» может стать серьезным подспорьем в решении задач специальной военной операции. По мнению парламентария, современные технологии имеют решающее значение.

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