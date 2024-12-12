Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:37, 12 декабря 2024Россия

Полковник в отставке высказался о следующих целях российского «Орешника»

Полковник в отставке Баранец призвал нанести серьезный удар «Орешником» по Киеву
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

России нужно нанести серьезный массированный удар по Киеву. Об этом заявил военный обозреватель «Комсомольской правды» полковник в отставке Виктор Баранец в комментарии «Царьграду».

Эксперт ответил на вопрос о следующих целях ракетной системы средней дальности «Орешник». По его словам, речь не идет о том, чтобы наносить удары по американским объектам в Польше, Германии и Прибалтике. «Нам нужно сейчас нанести достаточно серьезный массированный удар по Киеву — по Верховной раде, по правительству, по Минобороны, по Генштабу», — высказался он.

Баранец призвал поднять вопрос об уничтожении всех оборонных заводов Украины. «Меньше слов — больше битья. Вот тогда народ наш поймет. И возможно, что это остудит разгоряченные мозги американцев и украинцев», — заключил он.

Ранее заместитель председателя Комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков в разговоре с «Лентой.ру» заявил, что баллистическая ракета средней дальности «Орешник» может стать серьезным подспорьем в решении задач специальной военной операции. По мнению парламентария, современные технологии имеют решающее значение.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Назначенный в обход России спецпред ОБСЕ на Украине будет готовить Киев к вступлению в НАТО. Как ответила Москва?

      Бойцы ВСУ на танке Abrams и трех Bradley попытались атаковать село в Курской области

      Лукашенко поручил обеспечить размещение «Орешника» в Белоруссии

      Нефти предсказали рост до 200 долларов в случае одного решения Байдена

      Стало известно о последней роли актрисы Раисы Максимовой

      Среднюю цену нового автомобиля в России подсчитали

      Полковник в отставке высказался о следующих целях российского «Орешника»

      В Банке России высказались о модернизации банкнот в 10 рублей

      Стало известно о следах крови трех людей на рубашке обвиняемого в расправе над Тальковым

      Румыния и Болгария станут членами шенгенской зоны с Нового года

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше