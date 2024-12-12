Полковник в отставке Баранец призвал нанести серьезный удар «Орешником» по Киеву

России нужно нанести серьезный массированный удар по Киеву. Об этом заявил военный обозреватель «Комсомольской правды» полковник в отставке Виктор Баранец в комментарии «Царьграду».

Эксперт ответил на вопрос о следующих целях ракетной системы средней дальности «Орешник». По его словам, речь не идет о том, чтобы наносить удары по американским объектам в Польше, Германии и Прибалтике. «Нам нужно сейчас нанести достаточно серьезный массированный удар по Киеву — по Верховной раде, по правительству, по Минобороны, по Генштабу», — высказался он.

Баранец призвал поднять вопрос об уничтожении всех оборонных заводов Украины. «Меньше слов — больше битья. Вот тогда народ наш поймет. И возможно, что это остудит разгоряченные мозги американцев и украинцев», — заключил он.

Ранее заместитель председателя Комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков в разговоре с «Лентой.ру» заявил, что баллистическая ракета средней дальности «Орешник» может стать серьезным подспорьем в решении задач специальной военной операции. По мнению парламентария, современные технологии имеют решающее значение.

