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19:28, 10 декабря 2024Россия

В России ответили на слова Пентагона об эффективности «Орешника»

Депутат Новиков назвал «Орешник» серьезным подспорьем в решении задач СВО
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Баллистическая ракета средней дальности «Орешник» может стать серьезным подспорьем в решении задач специальной военной операции (СВО), считает первый заместитель председателя Комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков. В разговоре с «Лентой.ру» он ответил на слова представителя Пентагона о неспособности этого оружия изменить ход конфликта.

«За любыми видами вооружений стоят люди, и в данном случае мы имеем ситуацию, когда именно бойцы СВО, которых вдохновляют подвиги их дедов периода Великой Отечественной войны, ведут сражение за правое дело. Конечно, сегодня не та ситуация, чтобы воевать голыми руками или шашкой наголо», — объяснил депутат.

По мнению парламентария, современные технологии имеют решающее значение.

От технологий много зависит, и «Орешник» станет серьезным подспорьем в решении задач военно-стратегического характера. Каждый новый вид вооружений облегчает действия той стороны, которая этими новыми видами вооружения обладает

Дмитрий Новиковдепутат Госдумы

«Поэтому всякая новинка — и будем надеяться, что "Орешник" не последняя, — будет способствовать достижению целей СВО, и из этого нужно исходить. Но самое главное, что у нас есть бойцы и командиры, которые готовы умело и эффективно использовать эти вооружения, чтобы достигать поставленных целей и задач», — заключил он.

Ранее представитель Пентагона Кэтлин Хикс заявила, что ракета «Орешник» не изменит ход конфликта на территории Украины. «Мы смотрим и оцениваем пуск, как и в случае с гиперзвуковыми ракетами. Не видим стратегических изменений», — сказала она.

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