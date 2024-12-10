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15:44, 10 декабря 2024Мир

В Пентагоне оценили влияние «Орешника» на ход конфликта на Украине

Замглавы Пентагона Хикс: «Орешник» не изменит ход конфликта на Украине
Семен Александров (редактор)

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Ракета «Орешник» не изменит ход конфликта на Украине. Влияние новой российской ракеты оценила замглавы Пентагона Кэтлин Хикс, сообщает ТАСС.

«Мы смотрим и оцениваем пуск, как и в случае с гиперзвуковыми ракетами. Не видим стратегических изменений», — сказала заместитель руководителя американского военного ведомства.

Она отметила, что американская сторона тщательно изучает высказывания президента России Владимира Путина на ядерную тематику.

Ранее профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен заявил, что у НАТО осталось мало вариантов на Украине из-за появления ракеты «Орешник». По его словам, единственные варианты Североатлантического альянса — применение ядерного оружия или капитуляция на Украине.

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