В Пентагоне оценили влияние «Орешника» на ход конфликта на Украине

Ракета «Орешник» не изменит ход конфликта на Украине. Влияние новой российской ракеты оценила замглавы Пентагона Кэтлин Хикс, сообщает ТАСС.
«Мы смотрим и оцениваем пуск, как и в случае с гиперзвуковыми ракетами. Не видим стратегических изменений», — сказала заместитель руководителя американского военного ведомства.
Она отметила, что американская сторона тщательно изучает высказывания президента России Владимира Путина на ядерную тематику.
Ранее профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен заявил, что у НАТО осталось мало вариантов на Украине из-за появления ракеты «Орешник». По его словам, единственные варианты Североатлантического альянса — применение ядерного оружия или капитуляция на Украине.