В селе Запорожской области объявили принудительную эвакуацию

В Малой Токмачке Запорожской области объявили принудительную эвакуацию

В селе Малая Токмачка Запорожской области началась принудительная эвакуация. Об этом сообщает отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции Украины в Запорожской области со ссылкой на начальника отдела региональной полиции Александра Кривенко.

По его словам, село оказалось непосредственно на линии боевого соприкосновения. На данный момент полиция эвакуировала 22 жителя, еще семь человек покинули населенный пункт самостоятельно. В Малой Токмачке остаются еще 16 человек.

Также из Гуляйполя, Степногорска, Новопавловки, Преображенки и Егоровки в Запорожской области эвакуировали 54 ребенка. По данным Нацполиции региона, на сегодняшний день на территориях Запорожской области, где ведутся активные боевые действия, остаются 8884 местных жителя.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Запорожскую область. Он поздравил подразделение 27-й реактивной артиллерийской бригады Вооруженных сил республики с Днем Сухопутных войск.