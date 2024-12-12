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16:29, 12 декабря 2024Бывший СССР

Зеленский прибыл в Запорожскую область

Президент Украины Зеленский прибыл в Запорожскую область
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Efrem Lukatsky / AP

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Запорожскую область. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Как написал украинский лидер, он приехал к подразделению 27-й реактивной артиллерийской бригады Вооруженных сил Украины, поздравив военных с Днем Сухопутных войск.

Ранее Зеленский заявил, что украинцы надеются на избранного президента США Дональда Трампа и его администрацию. Он добавил, что когда Трамп говорит о намерении разрешить конфликт за 24 часа, он имеет в виду, что хочет закончить его как можно скорее.

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