Президент Украины Зеленский прибыл в Запорожскую область

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Запорожскую область. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Как написал украинский лидер, он приехал к подразделению 27-й реактивной артиллерийской бригады Вооруженных сил Украины, поздравив военных с Днем Сухопутных войск.

Ранее Зеленский заявил, что украинцы надеются на избранного президента США Дональда Трампа и его администрацию. Он добавил, что когда Трамп говорит о намерении разрешить конфликт за 24 часа, он имеет в виду, что хочет закончить его как можно скорее.