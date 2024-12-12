Зеленский заявил о надежде украинцев на Трампа

Зеленский: украинцы надеются на Трампа и новую администрацию США

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинцы надеются на избранного президента США Дональда Трампа и его администрацию. Об этом он рассказал в интервью CBN.

«У людей такая надежда сегодня есть на новую администрацию США, на нового президента, и люди верят в то, что он говорит», — рассказал Зеленский.

Он добавил, что когда Трамп говорит о намерении разрешить конфликт за 24 часа, он имеет в виду, что хочет закончить его как можно скорее.

Ранее Зеленский раскритиковал премьер-министра Венгрии Виктора Орбана за звонок президенту России Владимиру Путину. Он добавил, что Украине необходимы гарантии безопасности, решимость США и единство Европы, а все переговоры об урегулировании конфликта не должны происходить без присутствия Киева.