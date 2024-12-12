В США рассказали о преимуществе Трампа в урегулировании конфликта на Украине

Экс-посол США Макфол: у Трампа есть рычаг для урегулирования кризиса на Украине

Избранный президент США Дональд Трамп обладает большим политическим весом, который он может использовать для урегулирования украинского кризиса. С таким заявлением в статье для журнала Foreigh Affairs (FA) выступил бывший посол США в Москве Майкл Макфол.

«Сейчас Трамп обладает огромным политическим капиталом, чтобы оказать влияние на некоторых из потенциальных сторонников, включая премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и премьер-министра Словакии Роберта Фицо», — написал экс-дипломат.

По мнению Макфола, Трамп «должен использовать этот рычаг», чтобы урегулировать кризис на Украине.

Ранее бывший советник Пентагона полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор призвал Трампа созвать мирную конференцию по Украине с участием России и стран Восточной Европы.