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12:58, 12 декабря 2024Мир

В США рассказали о преимуществе Трампа в урегулировании конфликта на Украине

Экс-посол США Макфол: у Трампа есть рычаг для урегулирования кризиса на Украине
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Sarah Meyssonnier / Pool / Reuters

Избранный президент США Дональд Трамп обладает большим политическим весом, который он может использовать для урегулирования украинского кризиса. С таким заявлением в статье для журнала Foreigh Affairs (FA) выступил бывший посол США в Москве Майкл Макфол.

«Сейчас Трамп обладает огромным политическим капиталом, чтобы оказать влияние на некоторых из потенциальных сторонников, включая премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и премьер-министра Словакии Роберта Фицо», — написал экс-дипломат.

По мнению Макфола, Трамп «должен использовать этот рычаг», чтобы урегулировать кризис на Украине.

Ранее бывший советник Пентагона полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор призвал Трампа созвать мирную конференцию по Украине с участием России и стран Восточной Европы.

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