Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
18:12, 12 декабря 2024Бывший СССР

ВСУ оказались в оперативном окружении южнее Курахово

DeepState: ВСУ оказались в оперативном окружении в районе Анновки южнее Курахово
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Stringer / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) оказались в оперативном окружении в районе населенного пункта Анновка южнее Курахово в Донецкой народной республике (ДНР). Данные опубликовал украинский аналитический ресурс DeepState в Telegram-канале.

DeepState отметили продвижение Вооруженных сил (ВС) России в населенном пункте Успеновка в ДНР. В результате наступления ВС России подразделения ВСУ в районе Анновки, Романовки и Елизаветовки оказались в оперативном окружении. Дорога из данного участка полностью находится в «серой зоне», что означает ведущиеся за нее бои.

Ранее Telegram-канал «Иди и смотри» сообщил, что ВС России продолжают охватывать Курахово в ДНР с флангов. Уточнялось, что российские штурмовики продолжают продвижение в самом Курахово.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Трамп раскрыл план по Украине

      Беспилотник врезался в спортивный центр в Китае

      53-летняя ведущая похвасталась непристойным подарком на Рождество

      На Украине заявили о минировании госзданий

      Лавров и Сийярто обсудили прекращение огня на Украине

      Абхазия заплатила российским клиникам за лечение граждан

      Известный актер прокомментировал слухи о съемках в роли Джона Леннона

      Вяльбе возмутилась результатами опроса ВЦИОМ о национальных видах спорта

      В Грузии протестующие перекрыли проспект у парламента

      ВСУ оказались в оперативном окружении южнее Курахово

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше