ВСУ оказались в оперативном окружении южнее Курахово

DeepState: ВСУ оказались в оперативном окружении в районе Анновки южнее Курахово

Вооруженные силы Украины (ВСУ) оказались в оперативном окружении в районе населенного пункта Анновка южнее Курахово в Донецкой народной республике (ДНР). Данные опубликовал украинский аналитический ресурс DeepState в Telegram-канале.

DeepState отметили продвижение Вооруженных сил (ВС) России в населенном пункте Успеновка в ДНР. В результате наступления ВС России подразделения ВСУ в районе Анновки, Романовки и Елизаветовки оказались в оперативном окружении. Дорога из данного участка полностью находится в «серой зоне», что означает ведущиеся за нее бои.

Ранее Telegram-канал «Иди и смотри» сообщил, что ВС России продолжают охватывать Курахово в ДНР с флангов. Уточнялось, что российские штурмовики продолжают продвижение в самом Курахово.