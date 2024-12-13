Американца посадили в тюрьму за неуплату налога с биткоинов

Жителя США приговорили к тюрьме и выплате компенсации из-за налога с биткоинов

Жителя Техаса Фрэнка Ричарда Олгрена III приговорили к двум годам лишения свободы и выплате компенсации за занижение дохода от продажи биткоинов. В тюрьму американец отправился по первому уголовному делу об уклонении от уплаты налогов, полностью связанному с криптовалютой. Об этом со ссылкой на Минюст США сообщает РБК.

В ведомстве отметили, что подсудимый был одним из первых инвесторов в биткоин, вложившихся в него еще в 2011 году, но с 2017 по 2019 год подавал налоговые декларации с ложными данными, занизив и частично скрыв свои доходы от продажи криптовалюты в общей сложности примерно на 3,7 миллиона долларов. В то же время, указали власти, криптоинвестор купил себе дом.

По словам представителя прокуратуры Стюарт М. Голдберга, Олгрен «заработал миллионы, покупая и продавая биткоины, но вместо того, чтобы заплатить налоги, которые, как он знал, были обязательны», занялся махинациями и «солгал своему бухгалтеру», в результате чего и получил двухлетний срок, а также вынужден будет выплатить США около 1,1 миллиона долларов.

С начала ноября биткоин регулярно бьет ценовые рекорды и на прошлой неделе впервые преодолел отметку в 100 тысяч долларов. С этим владельцев криптовалюты поздравил избранный президент США Дональд Трамп, попросивший «не благодарить» за ее подорожание.