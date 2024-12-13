Главком ВСУ встретился с литовским коллегой

Главком ВСУ Сырский провел встречу с литовским коллегой Вайкшнорасом

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский провел встречу со своим литовским коллегой, генералом Раймундасом Вайкшнорасом. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Мы высоко ценим вклад Литвы в создание Коалиции по разминированию и активную помощь в рамках других коалиций в поддержку Украины. Выразил искреннюю благодарность моему коллеге и всему литовскому народу за помощь в борьбе за независимость и свободу Украины и предоставленные нам вооружения», — написал украинский главком

Ранее главком ВСУ Александр Сырский заявил, что покровское направление уже несколько месяцев остается одним из самых сложных для украинской армии. По его словам, украинское командование готовится ко всем возможным вариантам действий российских военных.