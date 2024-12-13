Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
16:08, 13 декабря 2024Бывший СССР

Главком ВСУ встретился с литовским коллегой

Главком ВСУ Сырский провел встречу с литовским коллегой Вайкшнорасом
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Telegram-канал Александра Сырского

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский провел встречу со своим литовским коллегой, генералом Раймундасом Вайкшнорасом. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Мы высоко ценим вклад Литвы в создание Коалиции по разминированию и активную помощь в рамках других коалиций в поддержку Украины. Выразил искреннюю благодарность моему коллеге и всему литовскому народу за помощь в борьбе за независимость и свободу Украины и предоставленные нам вооружения», — написал украинский главком

Ранее главком ВСУ Александр Сырский заявил, что покровское направление уже несколько месяцев остается одним из самых сложных для украинской армии. По его словам, украинское командование готовится ко всем возможным вариантам действий российских военных.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Более миллиона украинцев остались без света после ракетного удара. Киеву пришлось просить электроэнергию у пяти стран

      Бывшая жена Мамаева высказалась о своей экстремальной худобе

      Россиян предупредили об опасности приема одной группы препаратов

      После нападения россиянки с питбулем на женщину и ребенка в лифте возбудили дело

      На авиабазу Хмеймим село несколько транспортных самолетов

      Украина обстреляла российский город

      На Западе заявили об ожидании США нового запуска «Орешника»

      Жителей юга России предупредили об опасной погоде

      Россиянка поговорила с мошенниками и лишилась квартиры и сбережений

      В Европе оценили риски прекращения поставок газа из России из-за санкций США

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше