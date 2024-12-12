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18:28, 12 декабря 2024Бывший СССР

Сырский назвал одно из самых сложных направлений для ВСУ

Сырский назвал покровское направление одним из самых сложных для ВСУ
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Ivan Antypenko / Reuters

Покровское направление уже несколько месяцев остается одним из самых сложных для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил главком ВСУ Александр Сырский в Telegram-канале.

«Просчитываем и готовимся ко всем возможным вариантам дальнейших действий врага», — написал он.

Ранее Сырский заявил об исключительно жестком характере боев на покровском направлении. Он посетил указанный участок фронта, отметив, что российские войска превосходят украинские прежде всего в живой силе.

До этого российские военные продвинулись на юго-западе покровского направления. Отмечается, что украинская армия же несет большие потери.

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