Сырский назвал одно из самых сложных направлений для ВСУ

Покровское направление уже несколько месяцев остается одним из самых сложных для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил главком ВСУ Александр Сырский в Telegram-канале.
«Просчитываем и готовимся ко всем возможным вариантам дальнейших действий врага», — написал он.
Ранее Сырский заявил об исключительно жестком характере боев на покровском направлении. Он посетил указанный участок фронта, отметив, что российские войска превосходят украинские прежде всего в живой силе.
До этого российские военные продвинулись на юго-западе покровского направления. Отмечается, что украинская армия же несет большие потери.