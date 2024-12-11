Главком ВСУ заявил об исключительно жестком характере боев на покровском направлении

Сырский: бои на покровском направлении носят исключительно жесткий характер

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский заявил в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена), что бои на покровском направлении носят исключительно жесткий характер.

Главком посетил указанный участок фронта, отметив, что российские войска превосходят украинские прежде всего в живой силе. На фоне этого приходится принимать нестандартные решения, добавил он.

Сырский подчеркнул, что в подобных условиях главной задачей является усиление обороны, в том числе обеспечение подразделений достаточным количеством боеприпасов.

Ранее главком назвал главные задачи украинских войск на территории Курской области. Речь идет об усилении группировки ВСУ в российском регионе, обеспечении бойцов боеприпасами и о подготовке резервов.