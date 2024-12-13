Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:56, 13 декабря 2024Мир

Израиль ударил по объектам сирийской армии в Латакии и Тартусе

Al Mayadeen: ВВС Израиля ударили по объектам сирийской армии в Латакии и Тартусе
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Amir Cohen / Reuters

Самолеты Военно-воздушных сил (ВВС) Израиля ударили по объектам сирийской армии в провинциях Латакия и Тартус. Об этом сообщил ливанский телеканал Al Mayadeen.

По данным издания, атака пришлась на командные пункты и военные склады, которые использовались сирийской армией. Подробностей о последствиях ударов нет. Информации о пострадавших не приводится. На территории данных провинций находятся российские военные базы.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху лично одобрил удары авиации страны по стратегически важным военным объектам Сирии. Он отметил, что еврейское государство не намерено вмешиваться во внутренние дела Сирии, однако планирует сделать все необходимое для обеспечения своей безопасности.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Транспортные самолеты прибыли на российскую авиабазу в Сирии. В ту же сторону поехали огромные колонны техники

      Блинкен обратился к Ираку насчет Сирии

      Шор высказался о приговоре суда

      Шольц рассказал о помощи Европы в восстановлении Сирии

      В Грузии пройдут выборы президента страны с единственным кандидатом

      На Украине заявили о предложении Макрона отправить войска в страну

      Стало известно о скорой встрече Зеленского с Шольцем и Макроном

      Появились подробности об операции Федора Емельяненко

      В Турции рассказали о цели страны в Сирии

      Украинские военкомы похитили двух мужчин

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше