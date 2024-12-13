Израиль ударил по объектам сирийской армии в Латакии и Тартусе

Al Mayadeen: ВВС Израиля ударили по объектам сирийской армии в Латакии и Тартусе

Самолеты Военно-воздушных сил (ВВС) Израиля ударили по объектам сирийской армии в провинциях Латакия и Тартус. Об этом сообщил ливанский телеканал Al Mayadeen.

По данным издания, атака пришлась на командные пункты и военные склады, которые использовались сирийской армией. Подробностей о последствиях ударов нет. Информации о пострадавших не приводится. На территории данных провинций находятся российские военные базы.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху лично одобрил удары авиации страны по стратегически важным военным объектам Сирии. Он отметил, что еврейское государство не намерено вмешиваться во внутренние дела Сирии, однако планирует сделать все необходимое для обеспечения своей безопасности.