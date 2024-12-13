Командование ВСУ обвинили в отказе вывести солдат из мешка под Курахово

Военкор Кириенко: командование ВСУ не дает вывести людей из мешка под Курахово

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) не дает приказа, чтобы вывести украинских бойцов из мешка под Курахово. В нежелании сохранить людей руководство армии обвинила в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) украинский военный корреспондент Юлия Кириенко-Меринова.

«Успенский мешок. Под Курахово. Почему он случился? Потому что не дали команду вовремя отойти на более выгодные рубежи. Когда фланги посыпались. Удивительное решение — сидеть на позициях, когда у тебя с трех сторон враг», — заявила военкор.

Она отметила, что когда российские военные окружили мешок с четвертой стороны, со стороны командования все равно не последовало приказа об отводе солдат.

Группировка ВСУ в районе села Успеновка под Курахово была заблокирована 13 декабря. Отмечается, что протяженность огневого мешка составляет более четырех километров.