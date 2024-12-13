Шмыгаль: Минобороны Украины выделит более 26 миллионов долларов на дроны

Минобороны Украины выделит дополнительные 1,1 миллиарда гривен (более 26 миллионов долларов) на покупку дронов. Об этом сообщил премьер-министр страны Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.

«Это средства, которые пойдут непосредственно бригадам, чтобы они могли быстро закрыть наиболее важные потребности», — уточнил он.

По его словам, оборонное ведомство также перечислит бригадам 4,4 миллиарда гривен в декабре. Шмыгаль уточнил, что за 10 месяцев 2024 года правительство потратило 229 миллиардов гривен на закупку вооружения, боеприпасов и других средств для украинской армии.

Ранее депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая заявила, что в стране резко упали закупки дронов из-за интриги в офисе президента. По ее словам, это произошло после того, как вице-премьер-министра Михаила Федорова отстранили от работы с беспилотниками. Как уточнила депутат, Минобороны за весь год почти не проводило закупки дронов.