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12:12, 13 декабря 2024Мир

На Западе назвали срок окончания конфликта на Украине при отсутствии поддержки США

Маккаскер: без поддержки США конфликт на Украине завершится к концу 2026 года
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Без поддержки Киева со стороны США конфликт на Украине завершится к концу 2026 года. Такое мнение высказала Элейн Маккаскер, экс-заместитель главы Пентагона, ныне являющаяся старшим научным сотрудником Американского института предпринимательства, в статье для Foreign Affairs (FA).

«Без поддержки США Россия продвинется в 2025 году, поскольку у Киева закончится оружие. К 2026 году Украина потеряет эффективную противовоздушную оборону», — говорится в материале.

По мнению бывшей чиновницы, в такой ситуации украинские военные не смогут выстоять. К концу 2026 года Вооруженные силы Украины (ВСУ) рухнут, а Россия выйдет победителем.

В своей статье Маккаскер попыталась обосновать финансовую выгоду для США от продолжения помощи Украине. Ее главной идеей является фраза о том, что «позволить России победить Украину обойдется Соединенным Штатам примерно в семь раз дороже, чем предотвратить победу РФ». Свою мысль экс-заместитель главы Пентагона попыталась аргументировать с помощью подсчетов.

В 2020 году тогдашний президент США Дональд Трамп отозвал кандидатуру Элейн Маккаскер на должность замглавы Министерства обороны. Причиной могли стать сомнения чиновницы в целесообразности приостановки военной помощи Украине.

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