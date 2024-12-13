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08:57, 13 декабря 2024Мир

На Западе заявили об увеличении значимости Украины для России после одного события

WSJ: падение режима Асада в Сирии увеличило важность Украины для России
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Падение режима одного из важнейших союзников Москвы Башара Асада в Сирии увеличило важность победы на Украине для России. Об этом заявил старший аналитик по России в International Crisis Group Олег Игнатов, сообщает The Wall Street Journal (WSJ).

Как отмечает издание, ситуация в Сирии негативно повлияла на статус России как геополитического игрока, поэтому неясно, как это отразится на потенциальных переговорах по Украине с избранным президентом США Дональдом Трампом.

По мнению некоторых аналитиков, Москва будет еще сильнее «колотить» Украину как на поле боя, так и на переговорах, чтобы продемонстрировать свою решимость. «Если случай с Сирией что-то значит, то он только увеличивает важность Украины для [президента России Владимира] Путина. Если он не пошел ва-банк из-за Сирии, Украина — это то место, где, по его мнению, он должен достичь своих целей», — сказал эксперт.

Ранее стало известно, что прибытие Асада в Москву убедило Запад, что Россия не бросает своих союзников. Однако отмечается, что смена власти в Сирии нанесла удар по репутации Кремля в Африке.

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