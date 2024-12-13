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20:22, 13 декабря 2024Экономика

Некоторые банкоматы Т-банка перестанут принимать карты западных платежных систем

Некоторые банкоматы Т-банка с января не будут принимать карты Visa и MasterCard
Дмитрий Воронин

Фото: Alexander Legky / Globallookpress.com

Некоторые банкоматы Т-Банка с 1 января 2025 года могут перестать принимать карты международных платежных систем Visa и MasterCard. Об этом со ссылкой на данные самой кредитной организации сообщает «Интерфакс».

Как уточняет агентство, в банке объяснили такое положение дел уходом указанных западных компаний из России и рекомендовали оформить и использовать карту «Мир». В материале также говорится, что проблема с приемом карт рядом устройств самообслуживания может быть связана с истечением сертификатов безопасности у некоторых чипов в конце года.

Как писало ранее РБК, до того, как Visa и Mastercard покинули РФ срок действия этих сертификатов продлевался, теперь же банки будут решать самостоятельно, принимать к оплате эти карты или нет. Отмечалось, что проблема не будет носить массовый характер.

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