Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
17:14, 13 декабря 2024Силовые структуры

После нападения россиянки с питбулем на женщину и ребенка в лифте возбудили дело

СК возбудил дело после нападения краснодарки с питбулем на женщину и ее ребенка
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости Россиянка с питбулем напала на женщину с ребенком в лифте

Фото: Unsplash

Следователи возбудили уголовное дело после нападения женщины с собакой бойцовской породы на жительницу Краснодара и ее ребенка во время выхода из лифта. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Краснодарскому краю.

Хозяйка выгуливала собаку без намордника и не пыталась помешать питбулю. Дело заведено по части 1 статьи 118 («Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности») УК РФ.

После произошедшего потерпевшей пришлось обратиться в травмпункт. Ее ребенок не пострадал.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Раскрыты детали побега Асада из Сирии

      Экс-супруги впервые встретились в суде ради «гробовых» выплат за сына-участника СВО

      Врач раскрыла россиянам связь между цветом волос и отбеливанием зубов

      Остановку продажи туров в Абхазию назвали «воспитательной работой»

      ВСУ обстреляли автобус с пассажирами в Херсонской области

      Главу Минздрава Владимирской области арестовали в рамках уголовного дела

      Венгрия и Болгария нашли решение для продолжения поставок газа из России

      В МВД раскрыли детали о новом преступлении пожизненно осужденного из «Черного дельфина»

      Известная российская блогерша рассказала о жизни в храме

      В России закрыли аэропорт в популярном туристическом регионе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше