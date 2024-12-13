После нападения россиянки с питбулем на женщину и ребенка в лифте возбудили дело

СК возбудил дело после нападения краснодарки с питбулем на женщину и ее ребенка

Россиянка с питбулем напала на женщину с ребенком в лифте

Начало событий в новости Россиянка с питбулем напала на женщину с ребенком в лифте

Следователи возбудили уголовное дело после нападения женщины с собакой бойцовской породы на жительницу Краснодара и ее ребенка во время выхода из лифта. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Краснодарскому краю.

Хозяйка выгуливала собаку без намордника и не пыталась помешать питбулю. Дело заведено по части 1 статьи 118 («Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности») УК РФ.

После произошедшего потерпевшей пришлось обратиться в травмпункт. Ее ребенок не пострадал.

