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13:54, 13 декабря 2024Россия

Россиянка с питбулем напала на женщину с ребенком в лифте

Жительница Краснодара с питбулем напала на женщину с ребенком в лифте
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Жительница Краснодара с питбулем напала на женщину с ребенком в лифте дома на улице Николая Воробьева. Об этом сообщил РЕН ТВ.

По данным телеканала, россиянка перевозила животное без намордника. Пострадавшая женщина отметила, что спускалась с 15-го этажа. По ее словам, соседка-собачница зашла на девятом.

Мать сразу попросила, чтобы им с ребенком дали выйти. Однако соседка все просьбы проигнорировала.

«Просто по стенке пошла, сзади держала ребенка. В итоге собака прыгнула, я оттолкнула ее ногой. Мы вышли, и соседка кинулась на меня, естественно вместе с собакой», — поделилась женщина.

Россиянка после инцидента обратилась в травмпункт. У нее диагностировали легкие травмы.

Ранее сообщалось, что в Новосибирской области стая бродячих собак напала на первоклассницу, когда та возвращалась домой.

ЖЗЛ
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