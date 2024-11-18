В российском регионе стая бродячих собак напала на первоклассницу

В Новосибирской области стая бродячих собак напала на первоклассницу

В Новосибирской области стая бродячих собак напала на первоклассницу, когда та возвращалась домой. Об этом пишет портал «Сиб.Фм».

По данным издания, три собаки повалили семилетнюю школьницу и начали рвать на ней одежду. На крики девочки выбежала ее мать.

«Собаки напали на нее, сильно лаяли и раздирали куртку. Но не укусили ее. Я взяла палку и прогнала их», — рассказала жительница российского региона.

Со слов матери, после произошедшего девочка боится выходить на улицу одна, хотя физически она не пострадала.

Прокуратура проводит проверку по факту нападения собак на ребенка.

Ранее в Карелии стая бездомных собак искусала 13-летнюю девочку. Очевидица оказала первую помощь школьнице, после чего ее госпитализировали.