В Львовской области произошли взрывы на нескольких энергообъектах

Замглавы ОВА Годик: в Львовской области произошли взрывы на шести энергообъектах

В трех районах Львовской области Украины произошли взрывы на шести энергообъектах. Об этом сообщил замглавы областной военной администрации (ОВА) Андрей Годик в эфире телемарафона, трансляция которого доступна на YouTube.

«Шесть объектов критической энергетической инфраструктуры в трех районах области. Есть повреждения, есть разрушения, их масштабы устанавливаются», — сказал он.

Утром 13 декабря российские военные нанесли массированный удар по военным объектам на территории Украины. Отмечалось, что в ходе атаки использовались ракеты комплексов «Кинжал» и «Искандер».

Ранее украинский энергохолдинг ДТЭК сообщил, что в результате ракетного удара со стороны России были серьезно повреждены его теплоэлектростанции. Отмечается, что в результате обстрела никто из сотрудников компании не пострадал.