В Польше заявили о страхах перед отправкой западных военных на Украину

RMF FM: Варшава опасается последствий возможной отправки войск на Украину

Даже при введении режима прекращения огня на Украине и окончания конфликта Москвы и Киева Варшава опасается последствий возможной отправки войск на Украину, хотя и не отвергла возможность участия собственных военных в этой миротворческой миссии. Об этом со ссылкой на собственного корреспондента сообщает радиостанция RMF FM.

«В Брюсселе преобладает мнение, что Польша не станет отправлять свои войска на Украину в рамках миротворческих сил, которым будет поручено играть контролирующую роль в буферной зоне между Россией и Украиной. Но это не значит, что Варшава вообще не будет участвовать в этом», — говорится в публикации.

Ранее глава Бюро национальной безопасности (БНБ) Польши Яцек Севера заявил, что Польша отвергает отправку войск на Украину, так как этот шаг мог бы быть воспринят как попытка раздела страны. «С точки зрения польских интересов, а также польских союзнических обязательств, такое решение не является частью игры», — заявил он.