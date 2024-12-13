В России закрыли аэропорт в популярном туристическом регионе

Аэропорт Минеральных Вод временно закрыли из-за непогоды

Аэропорт Минеральных Вод временно закрыли из-за непогоды. Об этом сообщается в Telegram-канале авиагавани популярного туристического региона.

Отмечается, что следовавшие в Минводы рейсы пришлось перенаправить в другие аэропорты из-за неблагоприятных погодных условий.

Так, самолет авиакомпании «Азимут» из Уфы приземлился в Махачкале. Рейсы этого же перевозчика из Дубая и Стамбула ушли на Сочи. Летевший из московского Шереметьево лайнер сел в Астрахани, а самолеты «России» из Санкт-Петербурга и «Победы» из столичного Внуково ушли на запасной аэродром во Владикавказ.

Ранее самолет авиакомпании «России», следовавший в Москву, вернулся в аэропорт вылета в Санкт-Петербурге. Выяснилось, что работники гавани не закрыли один из люков.