Sukhoi вынужденно приземлился в Петербурге из-за забывших закрыть люк работников аэропорта

Самолет вынужденно сел в Пулково из-за забывших закрыть люк работников аэропорта

Следовавший в Москву самолет авиакомпании «Россия» вынужденно сел в Санкт-Петербурге по вине наземного персонала. Об этом пишет РИА Новости.

По данным агентства, вылетевший из Пулково Sukhoi Superjet 100 вернулся в аэропорт вылета из-за забывших закрыть один из люков работников аэропорта.

Отмечается, что экипаж не заметил оплошности сотрудников авиагавани, что в итоге привело к негерметичности воздушного судна. Приземление прошло штатно, а рейс через некоторое время выполнил резервный борт.

Информация о том, что направлявшийся из Санкт-Петербурга в Москву самолет авиакомпании «Россия» с пассажирами на борту резко сменил курс и сел в другом месте, появилась в пятницу, 13 декабря. Уточнялось, что воздушное судно вынужденно вернулось в аэропорт вылета по техническим причинам.