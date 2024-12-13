Летевший в Москву пассажирский самолет резко сменил курс и сел в другом месте

Летевший в Москву самолет вернулся в аэропорт вылета по технической причине

Летевший в Москву самолет авиакомпании «Россия» с пассажирами на борту резко сменил курс и сел в другом месте. Об этом агентству ТАСС сообщили в пресс-службе перевозчика.

Непредвиденная ситуация произошла со следовавшим из Санкт-Петербурга Sukhoi Superjet 100 в пятницу утром, 13 декабря. Отмечается, что воздушное судно вынужденно вернулось в аэропорт вылета по техническим причинам. Посадка была совершена в штатном режиме.

Представители авиакомпании подчеркнули, что аварийная ситуация в петербургской авиагавани Пулково не объявлялась. В настоящее время специалисты проводят осмотр самолета. При этом в пресс-службе опровергли ранее опубликованные сообщения ряда СМИ о разгерметизации судна.

Северо-Западная транспортная прокуратура уже организовала проверку по факту инцидента. «Резервным бортом из Пулково должны вылететь 84 человека», — добавили в «России».

Ранее у летевшего из Белоруссии в Россию самолета авиакомпании «Белавиа» возникли неполадки с двигателем в небе. Нештатная ситуация произошла в среду, 4 декабря, с направлявшимся из Минска в Москву лайнером. Пилоты доложили о проблеме с двигателем и решили вернуться в аэродром вылета.