У летевшего в Москву самолета с пассажирами на борту возникла проблема с двигателем в небе

У летевшего из Минска в Москву самолета возникла проблема с двигателем

У летевшего из Белоруссии в Россию самолета авиакомпании «Белавиа» возникли неполадки с двигателем в небе. Об этом пишет Telegram-канал Aviaincident.

Непредвиденная ситуация произошла в среду, 4 декабря, на борту следовавшего из Минска в Москву лайнера. Отмечается, что пилоты доложили о проблеме с двигателем и решили вернуться на аэродром вылета.

По данным источника, посадка прошла благополучно. Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.

Ранее в самолете авиакомпании Gulf Air с пассажирами на борту загорелся двигатель во время полета. Инцидент произошел 1 декабря с летевшим из Бахрейна в Великобританию Boeing 787–900. В ходе выполнения рейса в воздушном пространстве Ирака экипаж доложил об отказе первого двигателя.