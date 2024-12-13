Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
22:41, 13 декабря 2024Путешествия

В Северо-Кавказском ФО приостановили работу аэропортов

Аэропорты в Северо-Кавказском федеральном округе временно закрыли из-за непогоды
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Freepik

Аэропорты Северо-Кавказского федерального округа приостановили работу из-за погодных условий. Об этом сообщает пресс-служба Южной транспортной прокуратуры в Telegram-канале.

Отмечается, что ряд воздушных судов ушли на запасные аэродромы.

Ранее сообщалось, что аэропорт Минеральных Вод временно закрыли из-за непогоды.

Так, самолет авиакомпании «Азимут» из Уфы приземлился в Махачкале. Рейсы этого же перевозчика из Дубая и Стамбула ушли на Сочи. Летевший из московского Шереметьево лайнер сел в Астрахани, а самолеты «России» из Санкт-Петербурга и «Победы» из столичного Внуково ушли на запасной аэродром во Владикавказ.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Транспортные самолеты прибыли на российскую авиабазу в Сирии. В ту же сторону поехали огромные колонны техники

      Бывший спикер Рады оценил вероятность вступления Украины в НАТО

      Стало известно о планах Байдена передать Украине тысячи ракет

      Полковник рассказал о превосходстве С-500 над гиперзвуковой ракетой США

      Президент Аргентины получил итальянское гражданство

      В Северо-Кавказском ФО приостановили работу аэропортов

      В Германии решили более активно выступать за введение санкций против Грузии

      Захарова прокомментировала непринятие доклада ЮНЕСКО о журналистах

      Гашек оценил отмену мероприятия в честь российских игроков НХЛ

      Президент Чехии поднял пенсионный возраст

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше