В Северо-Кавказском ФО приостановили работу аэропортов

Аэропорты в Северо-Кавказском федеральном округе временно закрыли из-за непогоды

Аэропорты Северо-Кавказского федерального округа приостановили работу из-за погодных условий. Об этом сообщает пресс-служба Южной транспортной прокуратуры в Telegram-канале.

Отмечается, что ряд воздушных судов ушли на запасные аэродромы.

Ранее сообщалось, что аэропорт Минеральных Вод временно закрыли из-за непогоды.

Так, самолет авиакомпании «Азимут» из Уфы приземлился в Махачкале. Рейсы этого же перевозчика из Дубая и Стамбула ушли на Сочи. Летевший из московского Шереметьево лайнер сел в Астрахани, а самолеты «России» из Санкт-Петербурга и «Победы» из столичного Внуково ушли на запасной аэродром во Владикавказ.