В Совбезе заявили о близости языка исторической Украины к русскому

Медведев: язык исторических земель Украины был близок к русскому

Язык исторических земель Украины был близок к русскому языку, а сегодняшняя литературная норма украинского языка представляет собой «выхолощенную мову». Об этом заявил председатель Совета безопасности России Дмитрий Медведев, его статья опубликована на сайте журнала «Международная жизнь».

«Подлинное малороссийское наречие, имеющее корни в церковнославянской литературе, до XVIII века было намного ближе к русскому языку. (...) Их язык очень похож на язык, которым были написаны документы времен царей династии Романовых», — заявил политик.

Он добавил, что украинский язык невозможно свести к «полтавскому» и «западно-украинскому» диалекту.

В статье Медведев также назвал русских и украинцев одним народом. По его словам, попытки вбить клин между русскими и украинцами — преступны.