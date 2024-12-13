Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:13, 13 декабря 2024Бывший СССР

Медведев назвал русских и украинцев одним народом

Зампред Совбеза РФ Медведев назвал русских и украинцев одним народом
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Екатерина Штукина / РИА Новости

Жители России и Украины являются одним народом. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в статье для журнала «Международная жизнь».

«Русские и украинцы — один народ», — сказано в материале.

Медведев также назвал преступными и несостоятельными попытки вбить клин между русскими и украинцами. По его словам, «мазепы, скоропадские и бандеры» разбивали головы об «общерусскую стену».

Ранее зампред Совбеза заявил, что Москва готова к переговорам по Украине с учетом тех реалий, которые сложились на земле. Политик также не исключил урегулирование ситуации при участии избранного президента США Дональда Трампа.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Дрон-разведчик пытался снять важный промышленный объект в Ленобласти. Его могли запустить с территории страны НАТО

      В бундестаге призвали отправить немецкие войска на Украину

      Стали известны итоги жеребьевки квалификации ЧМ-2026 в зоне УЕФА

      Родителей напавшего с ножом на учеников российской школы выдворят из России

      Россиянам назвали невыгодный срок ипотеки

      Мужчина похудел на 20 килограммов за четыре месяца без походов в спортзал

      Украина попыталась ударить по Крыму

      Медведев раскрыл способ управления Украиной Западом

      Сбер помог в документальном расследовании Okko про мошенников

      11-летнюю российскую школьницу нашли повисшей на канате в квартире

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше