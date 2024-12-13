Зампред Совбеза РФ Медведев назвал русских и украинцев одним народом

Жители России и Украины являются одним народом. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в статье для журнала «Международная жизнь».

«Русские и украинцы — один народ», — сказано в материале.

Медведев также назвал преступными и несостоятельными попытки вбить клин между русскими и украинцами. По его словам, «мазепы, скоропадские и бандеры» разбивали головы об «общерусскую стену».

Ранее зампред Совбеза заявил, что Москва готова к переговорам по Украине с учетом тех реалий, которые сложились на земле. Политик также не исключил урегулирование ситуации при участии избранного президента США Дональда Трампа.