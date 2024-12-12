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15:11, 12 декабря 2024Россия

Медведев оценил возможность переговоров по Украине при участии команды Трампа

Медведев допустил переговоры по ситуации на Украине при участии команды Трампа
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)
Дмитрий Медведев

Дмитрий Медведев. Фото: Globallookpress.com

Переговоры по Украине при участии команды будущего президента США Дональда Трампа возможны, считает зампред Совбеза Дмитрий Медведев. Его слова передает ТАСС.

По его словам, это вероятно в случае, если будут даны ответы по развитию событий вокруг НАТО и условия, поставленные президентом России Владимиром Путиным будут соблюдены. При этом до переговоров «надо дожить», считает политик.

«Готовы к возобновлению переговоров с Украиной, но только при понимании Украиной тех реалий, которые сложились, как принято говорить, на земле», — подчеркнул политик.

ЖЗЛ
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