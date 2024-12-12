Медведев оценил возможность переговоров по Украине при участии команды Трампа

Переговоры по Украине при участии команды будущего президента США Дональда Трампа возможны, считает зампред Совбеза Дмитрий Медведев. Его слова передает ТАСС.
По его словам, это вероятно в случае, если будут даны ответы по развитию событий вокруг НАТО и условия, поставленные президентом России Владимиром Путиным будут соблюдены. При этом до переговоров «надо дожить», считает политик.
«Готовы к возобновлению переговоров с Украиной, но только при понимании Украиной тех реалий, которые сложились, как принято говорить, на земле», — подчеркнул политик.