Во Франции обратились к Трампу с просьбой после его слов об ударах по России

Филиппо призвал Трампа отменить все решения администрации Байдена по Украине

Избранному президенту США Дональду Трампу следует отменить все решения администрации действующего главы государства Джо Байдена по Украине. С таким призывом выступил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо, комментируя заявление республиканца, раскритиковавшего удары вглубь России.

По его словам, позиция Трампа вызвала истерику у «еврогадов», в том числе у французского лидера Эммануэля Макрона. «Порвите со всеми предыдущими решениями США, порвите с Британией и порвите с Францией Макрона!» — обратился к Трампу политик.

Ранее Трамп назвал глупым решение президента Украины Владимира Зеленского наносить удары вглубь российской территории дальнобойным американским оружием, так как оно создает на данный момент самую опасную ситуацию в мире. Он подчеркнул, что подобные действия со стороны украинских властей могут привести к серьезной эскалации конфликта.