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02:43, 13 декабря 2024Мир

Во Франции обратились к Трампу с просьбой после его слов об ударах по России

Филиппо призвал Трампа отменить все решения администрации Байдена по Украине
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Brandon Bell / Pool / Reuters

Избранному президенту США Дональду Трампу следует отменить все решения администрации действующего главы государства Джо Байдена по Украине. С таким призывом выступил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо, комментируя заявление республиканца, раскритиковавшего удары вглубь России.

По его словам, позиция Трампа вызвала истерику у «еврогадов», в том числе у французского лидера Эммануэля Макрона. «Порвите со всеми предыдущими решениями США, порвите с Британией и порвите с Францией Макрона!» — обратился к Трампу политик.

Ранее Трамп назвал глупым решение президента Украины Владимира Зеленского наносить удары вглубь российской территории дальнобойным американским оружием, так как оно создает на данный момент самую опасную ситуацию в мире. Он подчеркнул, что подобные действия со стороны украинских властей могут привести к серьезной эскалации конфликта.

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