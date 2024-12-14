Дети из российского города решили приготовить еду и сожгли квартиру

В Железногорске дети решили приготовить еду и сожгли квартиру

В Железногорске Курской области двое детей попытались приготовить еду и сожгли квартиру, устроив пожар. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России в Telegram-канале.

Очевидцы вызвали экстренные службы, заметив дым из окна. В квартире находились дети двух и восьми лет, родители на момент пожара отсутствовали. Соседи уговорили старшего ребенка прыгнуть с балкона и поймали его. Младшего с помощью автолестницы спасли прибывшие на место сотрудники МЧС.

Обоих детей госпитализировали с отравлением продуктами горения. Предполагается, что пожар случился из-за растительного масла на сковороде, которую использовали несовершеннолетние для приготовления еды.

Ранее пожар произошел в доме многодетной семьи в башкирском селе Аскарово. Двое детей не пережили происшествие.