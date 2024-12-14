Движение по трассе М-4 «Дон» временно перекрыли из-за массового ДТП

13 машин столкнулись в Домодедово, трасса М4 временно перекрыта

Движение по трассе М4 «Дон» в Домодедово временно перекрыли из-за массового ДТП. В столкновении участвовали более десятка автомобилей, сообщает РЕН ТВ в Telegram-канале.

По предварительным данным, произошло шесть аварий с 13 автомобилями. Участниками ДТП стали фуры, грузовики, легковые машины и автобусы. Судя по кадрам с места происшествия, некоторые авто повреждены очень серьезно. При этом пострадавших нет.

Движение транспорта в сторону Москвы ограничено. Для водителей организован объезд по Каширскому шоссе.

Ранее в Тверской области маршрутка столкнулась с 20-метровой яхтой на трассе Кимры — Дубна. Стоимость морского судна оценивается в 30 миллионов рублей.