Маршрутка столкнулась с 20-метровой яхтой за 30 миллионов на российской трассе

В Тверской области маршрутка столкнулась с 20-метровой яхтой на трассе

В Тверской области маршрутка столкнулась с 20-метровой яхтой на трассе Кимры — Дубна. Об этом сообщило издание Baza в Telegram-канале.

Необычное ДТП произошло в российском регионе накануне вечером. Яхту, стоимость которой оценивается в 30 миллионов рублей, перевозили по дороге на тягаче.

Предположительно, она не вписалась в поворот перед загородным яхт-клубом и перекрыла часть трассы.

Днем водители видели препятствие и объезжали его стороной. Однако с наступлением темноты опознавательные знаки никто не установил, и маршрутка снесла хвост яхте.

Как утверждает Baza, пострадавшее судно относится к классу «река-море» и способно принять от 10 до 14 человек.

Ранее сообщалось, что жительница Бурятии вылетела из окна маршрутки во время ДТП. По предварительным данным, трасса была слишком скользкой, водитель общественного транспорта не справился с управлением.