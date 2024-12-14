Медведев пообещал уделять внимание помощи бойцам СВО

Медведев: ЕР будет уделять внимание помощи бойцам СВО

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев пообещал, что партия «Единая Россия» и впредь будет уделять внимание помощи бойцам специальной военной операции (СВО). Его слова приводит РИА Новости.

Медведев напомнил, что президент России Владимир Путин поставил новые важные задачи, которые касаются обеспечения стабильного развития страны на многие годы вперед.

«Будем и впредь уделять особое внимание помощи нашим бойцам на фронте и их семьям», — отметил Медведев.

Ранее Медведев заявил, что в 2025 году у России есть основания рассчитывать на победу в СВО. По словам Медведева, следующий год вряд ли будет простым, однако Москва вступает в него с хорошими результатами.