В Подмосковье загорелся многоэтажный дом

KP.RU: в многоэтажном доме во Фрязине произошел пожар

На пересечении улиц Советская и Центральная во Фрязине загорелся многоэтажный дом. Об этом сообщает KP.RU в Telegram-канале.

«Горит кровля строящейся многоэтажки на 250 квадратах», — говорится в сообщении. На место инцидента приехали три пожарные машины, уточняет Telegram-канал «360». Предположительно, причиной произошедшего могло стать возгорание утеплителя в трубах во время сварочных работ.

На данный момент пожар уже ликвидировали, уточняет источник.

Ранее сообщалось, что в Железногорске Курской области двое детей попытались приготовить еду и сожгли квартиру, устроив пожар.