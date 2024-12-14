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13:07, 14 декабря 2024Россия

В Подмосковье загорелся многоэтажный дом

KP.RU: в многоэтажном доме во Фрязине произошел пожар
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

На пересечении улиц Советская и Центральная во Фрязине загорелся многоэтажный дом. Об этом сообщает KP.RU в Telegram-канале.

«Горит кровля строящейся многоэтажки на 250 квадратах», — говорится в сообщении. На место инцидента приехали три пожарные машины, уточняет Telegram-канал «360». Предположительно, причиной произошедшего могло стать возгорание утеплителя в трубах во время сварочных работ.

На данный момент пожар уже ликвидировали, уточняет источник.

Ранее сообщалось, что в Железногорске Курской области двое детей попытались приготовить еду и сожгли квартиру, устроив пожар.

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