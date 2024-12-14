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03:51, 14 декабря 2024Бывший СССР

На Украине раскрыли направления траты «президентской тысячи»

Федоров: 4% украинцев потратили «президентскую тысячу» на помощь ВСУ
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Лишь четыре процента украинцев, получивших «президентскую тысячу гривен», направили эти средства на помощь Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом сообщил министр цифрового развития страны Михаил Федоров в своем Telegram-канале.

По его словам, главным направлением трат льготных денег стали услуги ЖКХ (63 процента). Второе место по популярности заняла мобильная связь, которую оплатили 17 процентов получателей.

«Выплаты засчитывают постепенно. Если вы еще не увидели 1 000 на карте — ожидайте, банк обработает заявление и вы получите результат», — написал Федоров.

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