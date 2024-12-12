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02:04, 12 декабря 2024Бывший СССР

Украинцы нашли способ обойти ограничения на расходование тысячи гривен от Зеленского

Украинцы обошли ограничения на расходование тысячи гривен от Зеленского
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Globallookpress.com

Украинцы нашли способ обойти ограничения на расходование тысячи гривен (порядка 2343 рублей), которую населению распорядился выделить президент страны Владимир Зеленский. Об этом рассказал генеральный директор платежного сервиса EasyPay Алексей Авраменко в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Он сообщил, что сервис был вынужден отключить функцию возврата денег для абонентов операторов Vodafone и Life, поскольку некоторые люди пытаются нецелевым образом использовать государственную помощь.

«Поскольку есть "особо умные" украинцы, решившие таким образом осквернить идею 1000 гривен "Зимней еПоддержки", сервис не будет работать для всех», — подчеркнул Авраменко.

Как поясняет издание «Страна.ua», люди оплачивают мобильный счет и потом оформляют возврат на личную карту, таким образом обналичивая «президентскую тысячу».

В конце октября Владимир Зеленский распорядился выплатить жителям страны по тысяче гривен (порядка 2343 рублей) на фоне подготовки государства к зимнему периоду и отопительному сезону. Средства можно направить для оплаты украинских товаров и услуг, в частности коммунальных услуг, украинских лекарств, железнодорожных билетов, украинских книг, а также перечислить на поддержку ВСУ.

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