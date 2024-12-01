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23:02, 1 декабря 2024Бывший СССР

Зеленский предложил украинцам потратить тысячу гривен на оборону

Зеленский предложил украинцам потратить «президентскую тысячу» на оборону страны
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский предложил потратить «президентскую тысячу» гривен на оборону страны через специальные фонды. Об этом политик написал в своем Telegram-канале.

Украинский лидер отметил, что за первый день работы программы заявки на получение тысячи гривен оставили более 2,1 миллиона граждан. В частности, полмиллиона заявок связаны с выплатами детям.

«Средства можно направить для оплаты украинских товаров и услуг, в частности коммунальных услуг, украинских лекарств, железнодорожных билетов, украинских книг. Есть возможность направить выплату в поддержку сил обороны Украины через волонтерские фонды», — написал Зеленский.

Ранее стало известно, что Зеленский распорядился выплатить всем украинцам по тысяче гривен (порядка 2343 рублей) на фоне подготовки государства к зимнему периоду и отопительному сезону.

Депутаты Верховной Рады от партии «Евросолидарность» заявили, что идея Зеленского раздать всем украинским гражданам по 1000 гривен является не чем иным, как подкупом избирателей.

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