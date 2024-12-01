Зеленский предложил украинцам потратить тысячу гривен на оборону

Зеленский предложил украинцам потратить «президентскую тысячу» на оборону страны

Президент Украины Владимир Зеленский предложил потратить «президентскую тысячу» гривен на оборону страны через специальные фонды. Об этом политик написал в своем Telegram-канале.

Украинский лидер отметил, что за первый день работы программы заявки на получение тысячи гривен оставили более 2,1 миллиона граждан. В частности, полмиллиона заявок связаны с выплатами детям.

«Средства можно направить для оплаты украинских товаров и услуг, в частности коммунальных услуг, украинских лекарств, железнодорожных билетов, украинских книг. Есть возможность направить выплату в поддержку сил обороны Украины через волонтерские фонды», — написал Зеленский.

Ранее стало известно, что Зеленский распорядился выплатить всем украинцам по тысяче гривен (порядка 2343 рублей) на фоне подготовки государства к зимнему периоду и отопительному сезону.

Депутаты Верховной Рады от партии «Евросолидарность» заявили, что идея Зеленского раздать всем украинским гражданам по 1000 гривен является не чем иным, как подкупом избирателей.

