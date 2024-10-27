В Раде назвали издевательством и подкупом избирателей одну идею Зеленского

В Раде назвали издевательством идею Зеленского раздать украинцам по 1000 гривен

Идея президента Украины Владимира Зеленского раздать всем украинским гражданам по 1000 гривен является не чем иным, как подкупом избирателей, поделились своим мнением депутаты Верховной Рады от партии «Евросолидарность». Слова парламентариев приводит Telegram-канал «Страна.ua».

Нардеп Ирина Геращенко назвала президентскую инициативу «откровенным издевательством» ввиду одновременного поднятия налогов, отсутствия роста зарплат и дефицита средств на армию.

«Мы просим гранты, кредиты и помощь по всему миру и эти кредиты десятилетиями будут отдавать еще наши дети и внуки. И в это время очередная Зе- тысяча?» — задалась вопросом депутат.

Ее сопартиец Владимир Арьев и вовсе заявил, что нынешней украинской власти приходится «прибегать к банальному подкупу граждан».

Ранее стало известно, что Зеленский распорядился выплатить всем украинцам по тысяче гривен (порядка 2343 рублей) на фоне подготовки государства к зимнему периоду и отопительному сезону.