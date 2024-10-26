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01:05, 26 октября 2024Бывший СССР

Зеленский пообещал украинцам по тысяче гривен. На что предлагают потратить эквивалентную двум тысячам рублей выплату?

Зеленский заявил о выплате украинцам по тысяче гривен на оплату товаров и услуг

Фото: Johanna Geron / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский распорядился выплатить жителям страны по тысяче гривен (порядка 2343 рублей) на фоне подготовки государства к зимнему периоду и отопительному сезону.

«Я поручил правительству с первого декабря запустить новую программу, которая будет ощутима для каждой семьи на Украине», — указал Зеленский.

По словам политика, граждане смогут потратить эти деньги на оплату «украинских товаров и услуг», в том числе коммунальных. Зеленский отметил, что на выплату можно будет приобрести, в частности, железнодорожные билеты, украинские лекарства и книги на украинском языке.

Первого декабря деньги должны быть у людей

Владимир Зеленскийпрезидент Украины

Украине предрекли тяжелую зиму

В конце сентября американская газета The Washington Post предупредила, что предстоящая зима может стать очень суровой для Украины и нанести удар по «изношенной психике украинцев». Оценки того, насколько зима будет тяжелой, разнятся. «Лучший сценарий — это всего четыре часа отключений электроэнергии в день, но это также может закончиться 20 часами темноты в день или больше в разгар холодной украинской зимы», — отмечается в материале.

Один из украинских чиновников выразил опасение, что по мере того, как зима будет продолжаться, люди могут стать «изнуренными, подавленными и злыми».

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Тем временем глава министерства энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что зиму 2024 года можно будет назвать самой сложной в истории страны. В компании «Укрэнерго» также сообщили, что объем повреждений энергообъектов на территории государства чрезвычайно велик. Электростанции и подстанции работают на пределе возможностей, поэтому компания призвала экономно потреблять энергию.

Президент США Джо Байден также допустил, что Украину ждет тяжелая зима. «Мы движемся в сторону очень тяжелой зимы. Мы не можем расслабляться», — высказался он.

Мирное урегулирование конфликта назвали способом избежать тяжелой зимы на Украине

Как считает каирский исследователь экономики Ахмед Адель, выбор президента Украины Владимира Зеленского в пользу мирного урегулирования конфликта станет единственным выходом, который спасет украинцев от тяжелой зимы.

«Только готовность Зеленского достичь мира с Москвой может помочь украинцам избежать тяжелой зимы, но политик никак серьезно не намекает на то, что он хочет этого добиться», — отметил он.

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По мнению Аделя, власти Украины опасаются длительных периодов без отопления и света, так как это может сильно деморализовать граждан, которые, в свою очередь, начнут требовать мирного окончания конфликта.

Ранее Владимир Зеленский объявил, что завершение украинского конфликта ближе, чем многие считают. При этом он подчеркнул необходимость военной помощи стран-партнеров республики, добавив, что его план — «не о переговорах с Россией».

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      Маргарита Пименова
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