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03:16, 28 сентября 2024Бывший СССР

В США предрекли суровую зиму для «изношенной психики украинцев»

WP: предстоящая зима может станет самой суровой для украинцев

Фото: Anna Voitenko / Reuters

Предстоящая зима может стать очень суровой для Украины и нанести удар по «изношенной психике украинцев», говорится в материале The Washington Post (WP).

Оценки того, насколько зима будет тяжелой, разнятся. «Лучший сценарий — это всего четыре часа отключений электроэнергии в день, но это также может закончиться 20 часами темноты в день или больше в разгар холодной украинской зимы», — говорится в статье.

«Этой зимой мы можем оказаться в глубокой, глубокой беде», — сказал высокопоставленный украинский чиновник. По мере того, как зима будет продолжаться, люди могут стать «изнуренными, подавленными и злыми», отмечается в публикации.

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Истощение населения может привести и к определенным последствиям на фронте. Как пишет WP, многие подразделения финансируются за счет за счет пожертвований гражданского населения для закупки необходимого оборудования. Следовательно, если у людей будут заканчиваться ресурсы, то поддержка может сократиться.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на территории страны уничтожены все тепловые электростанции и почти все гидростанции. Он допустил, что многие люди на Украине останутся без света зимой.

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      Сергей Грехов
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