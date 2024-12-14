Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
02:11, 14 декабря 2024Экономика

Пентагон заключил крупный контракт с компанией из Техаса

Пентагон заключил контракт с TechTrans International на $325 млн
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Hyungwon Kang / Reuters

Пентагон заключил крупный контракт с компанией TechTrans International из Техаса на 325 миллионов долларов. О крупном соглашении сообщило Минобороны США на своем сайте.

«Компания получает контракт на оказание услуг с неограниченным сроком по программе совместного сокращения угроз (CTR)... Миссия программы CTR заключается в том, чтобы сотрудничать со странами, желающими сократить угрозы от оружия массового уничтожения», — говорится в сообщении.

Отмечается, что работы по контракту будут проводиться по всему миру.

Ранее Министерство обороны США заключило контракт c корпорацией Raytheon Technologies на ремонт и обслуживание двигателей от боевых самолетов пятого поколения F-35. «Корпорация Raytheon Technologies, Pratt and Whitney Military Engines получает изменение к контракту, не превышающее 1 миллиард 307 миллионов долларов», — подчеркнули в Пентагоне.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Роскомнадзор ограничил доступ к Viber. Какие законы нарушил мессенджер?

      Пентагон заключил крупный контракт с компанией из Техаса

      Объем замороженных активов России в Германии оценили

      Обломки сбитой над Донецком ракеты повредили многоквартирные дома

      В Турции заявили о готовности сбивать израильские самолеты в Сирии

      В Британии призвали лидеров G7 усилить давление на Россию

      В США рассказали о «тихой роскоши» семьи Асада

      Иранской певице грозит тюрьма за онлайн-концерт

      Новым президентом Грузии станет бывший футболист. Почему он оказался единственным кандидатом на выборах?

      Вучич заявил об угрозе санкций сербской нефтяной индустрии

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше