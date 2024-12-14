Пентагон заключил крупный контракт с компанией из Техаса

Пентагон заключил контракт с TechTrans International на $325 млн

Пентагон заключил крупный контракт с компанией TechTrans International из Техаса на 325 миллионов долларов. О крупном соглашении сообщило Минобороны США на своем сайте.

«Компания получает контракт на оказание услуг с неограниченным сроком по программе совместного сокращения угроз (CTR)... Миссия программы CTR заключается в том, чтобы сотрудничать со странами, желающими сократить угрозы от оружия массового уничтожения», — говорится в сообщении.

Отмечается, что работы по контракту будут проводиться по всему миру.

Ранее Министерство обороны США заключило контракт c корпорацией Raytheon Technologies на ремонт и обслуживание двигателей от боевых самолетов пятого поколения F-35. «Корпорация Raytheon Technologies, Pratt and Whitney Military Engines получает изменение к контракту, не превышающее 1 миллиард 307 миллионов долларов», — подчеркнули в Пентагоне.