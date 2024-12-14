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14:00, 14 декабря 2024Экономика

Президент «Норникеля» сравнил дешевые кредиты со змеей

Потанин: дешевые кредиты — это змея, пожирающая свой хвост
Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Президент «Норильского никеля» Владимир Потанин считает, что приток дешевых кредитов в экономику при дефиците рабочих рук спровоцирует большую инфляцию. Об этом российский предприниматель заявил в беседе с РБК.

Он уверен, что в условиях нехватки трудовых ресурсов снижение ставки на кредитные ресурсы «ничего не даст, потому что есть ограничения по рынку рабочей силы». Так Потанин прокомментировал призывы «дать дешевые деньги» для наращивания производства при высокой ключевой ставке Центрального банка.

Глава «Норникеля» заявил, что при выдаче дешевых кредитов производство вырастет не сразу, а влияние на инфляцию будет мгновенным. «Соответственно, если появится материальный ресурс, деньги для инвестиций в какое-то производство, то важно понимать, что за трудовые ресурсы будут это производить. Потому что при той конкуренции, которая сейчас за трудовые ресурсы происходит, просто будет неконтролируемый рост заработной платы, который, соответственно, приведет к тому, что спрос опять разогреется. Это змея, пожирающая свой хвост», — предостерег Потанин.

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Он также отметил, что природа современной инфляции зародилась еще во время пандемии COVID-19 и имеет глобальный масштаб. По словам главы «Норникеля», страны всего мира начали стимулировать спрос, чтобы поддержать свои экономики. Накачка тогда национальных экономик деньгами дала первый толчок инфляции, уверен Потанин. «А самое главное — оно стимулировало спрос, который постепенно начал довольно сильно превышать предложение», — заявил он.

После начала специальной военной операции на Украине началось усиленное санкционное давление на Россию, которое привело к проблемам с расчетами и логистическими цепочками, а также ограничению экспорта товаров. Это, по словам Потанина, отразилось на возможности страны увеличивать производство, и спрос временно «оказался сильно перегрет» в сравнении с предложением. «И пока эти два тренда не сойдутся — пока наша экономика не сможет предложить достаточно продуктов для того, чтобы удовлетворить выросший спрос, — до тех пор будет либо высокая инфляция, либо риск ее неконтролируемого роста», — сказал российский предприниматель.

Он также отметил, что еще одним ограничителем является отсутствие в данный момент полноценного доступа к поставкам оборудования и технологиям, что тоже замедляет инвестиционный процесс. По мнению Потанина, инвестиции необходимы, но в их отношении нужно «действовать терпеливо», чтобы не спровоцировать еще больший рост инфляции.

В апреле сообщалось, что мощности медного завода «Норникеля» частично перенесут из России в Китай. По словам Потанина, этот шаг необходим, чтобы усложнить западным странам введение санкций против его продукции.

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