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12:52, 14 декабря 2024Россия

Российские десантники сняли атаку на ВСУ под Курском от «первого лица»

Бой российских десантников с ВСУ в Курской области сняли от «первого лица»
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Бой российских десантников с бойцами Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области сняли от «первого лица». Видео публикует Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

На выложенных кадрах военнослужащие перемещаются по полю в боевой машине, после чего высаживаются в лесопосадке и заводят стрелковый бой с окопавшимися бойцами ВСУ. Ведущий съемку боец во время атаки инструктирует сослуживцев: призывает их экономить патроны, указывает на растяжку и советует вести огонь с более близкого положения.

Точное место боестолкновения не называется.

Ранее сообщалось, что российский морпехов взял в плен под Курском «человека дождя». Предположительно, последний с детства страдал психическим заболеванием, однако в июле был мобилизован сотрудниками территориального центра комплектования.

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